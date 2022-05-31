Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Автомобилист насмерть сбил пешехода на севере Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Автомобилист насмерть сбил пешехода на севере Москвы
Асфальт / Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

На Дмитровском шоссе произошла авария с участием пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 31 мая.

Уточняется, что ДТП произошло в районе пересечения с Дубнинским проездом — водитель потерял управление и выехал на тротуар.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении дептранса.

По данным источника «ВМ», от полученных травм пешеход скончался на месте.

Накануне, 30 мая, водитель автомобиля BMW врезался в здание бизнес-центра рядом со станцией столичного метро «Белорусская».

Автомобили Водители тротуары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Все мнения
О проекте