Автомобилист насмерть сбил пешехода на севере Москвы

Асфальт / Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

На Дмитровском шоссе произошла авария с участием пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 31 мая.

Уточняется, что ДТП произошло в районе пересечения с Дубнинским проездом — водитель потерял управление и выехал на тротуар.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении дептранса.

По данным источника «ВМ», от полученных травм пешеход скончался на месте.

Накануне, 30 мая, водитель автомобиля BMW врезался в здание бизнес-центра рядом со станцией столичного метро «Белорусская».