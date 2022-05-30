Водитель BMW врезался в здание бизнес-центра в Москве

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

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Водитель машины марки «BMW» врезался в здание бизнес-центра рядом со станцией столичного метро «Белорусская». Об этом сообщили в Telegram-канале «112» в понедельник, 30 мая.

По данным «112», машина принадлежит жительнице столицы Лилии Каминской, за рулем во время ДТП был ее сын Мартин. Он не справился с управлением и врезался в дверь здания. Ущерб оценивается в семь миллионов рублей.

Примечательно, что на BMW на данный момент «висит» 55 неоплаченных штрафов.

До этого «Вечерней Москве» в пресс-службе ГИБДД по городу сообщили, что более 50 смертельных ДТП произошло по вине водителей без прав с начала текущего года. Причинами аварий становились несоблюдение дистанции и очередности проезда, нарушение требований сигналов светофора и правил проезда пешеходного перехода, а также несоответствие скорости конкретным условиям.