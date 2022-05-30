Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Водитель BMW врезался в здание бизнес-центра в Москве

Георгий Соланович
Происшествия
Водитель BMW врезался в здание бизнес-центра в Москве
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 36с1 Карта всех событий

Водитель машины марки «BMW» врезался в здание бизнес-центра рядом со станцией столичного метро «Белорусская». Об этом сообщили в Telegram-канале «112» в понедельник, 30 мая.

По данным «112», машина принадлежит жительнице столицы Лилии Каминской, за рулем во время ДТП был ее сын Мартин. Он не справился с управлением и врезался в дверь здания. Ущерб оценивается в семь миллионов рублей.

Примечательно, что на BMW на данный момент «висит» 55 неоплаченных штрафов.

До этого «Вечерней Москве» в пресс-службе ГИБДД по городу сообщили, что более 50 смертельных ДТП произошло по вине водителей без прав с начала текущего года. Причинами аварий становились несоблюдение дистанции и очередности проезда, нарушение требований сигналов светофора и правил проезда пешеходного перехода, а также несоответствие скорости конкретным условиям.

Москва ДТП сумма ущерба
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Все мнения
О проекте