Более 50 смертельных ДТП произошло по вине водителей без прав

Фото: Pexels

С начала текущего года более 50 раз водители, не имеющие права управления транспортными средствами, становились участниками ДТП, в которых погибали люди. Об этом в понедельник, 30 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

Уточняется, в шести случаях участвовали водители каршеринговых автомобилей.

Причинами ДТП становились несоблюдение дистанции и очередности проезда, нарушение требований сигналов светофора и правил проезда пешеходного перехода, а также несоответствие скорости конкретным условиям.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортным средством водителем, не имеющим на то права, предусмотрена административная ответственность — штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

В субботу, 28 мая, сообщалось о том, что сотрудники ГАИ смогут конфисковывать автомобили за нарушение ПДД водителями.