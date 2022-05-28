Сотрудники ГАИ смогут конфисковывать автомобили за нарушение ПДД водителями

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Сотрудники российской Госавтоинспекции (ГАИ) получат новые полномочия в рамках проверки автолюбителей на дорогах. Отмечается, что изменения в законодательстве могут привести к тому, что в случае правонарушений процесс лишения водителя его транспортного средства значительно ускорится.

Новые возможности у автоинспекторов появятся по обновленному регламенту работы Министерства внутренних дел РФ (МВД). Это внутренний документ, указывающий на то, что можно и что нельзя делать сотрудникам ведомства.

Отдельные пункты этого регламента касаются сотрудников ГИБДД. Они получат дополнительные полномочия, среди которых возможность самостоятельно проверять техническое состояние автомобиля, остановленного ими на дороге.

Проверка может осуществляться «на глаз», пишет PRIMPRESS. В случае, если инспектор выявит неисправности, он может вынести запрет на дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Это означает, что транспортное средство будет отправлено на штраф-стоянку до устранения выявленных нарушений.

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