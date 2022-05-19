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Первое дело возбуждено по новой уголовной статье о нарушении ПДД

Елена Самойлова

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Первое дело возбуждено по новой уголовной статье о нарушении ПДД
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Первое дело возбуждено по новой уголовной статье о нарушении правил дорожного движения. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший советник юстиции, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По ее словам, инцидент произошел в феврале этого года на Большой Никитской улице: 22-летний водитель обогнал автобус, при этом он пересек сплошную и выехал на полосу встречного движения.

Молодого человека остановили сотрудники ГИБДД и выяснилось, что ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение. По решению суда он лишался права управления, также ему был назначен штраф. Однако нарушитель не только его не выплатил, но и не сдал водительское удостоверение.

— Сейчас проходит судебное следствие, в ближайшее время будет вынесено окончательное решение, — заключила Нефедова.

Подробнее о новой статье Уголовного кодекса — в материале «ВМ».

До этого представитель надзорного ведомства рассказывала о количестве уголовных дел, возбужденных по факту нарушения правил дорожного движения.

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