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Закон о водителях-лихачах: за какие нарушения ПДД теперь можно угодить в тюрьму

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Закон о водителях-лихачах: за какие нарушения ПДД теперь можно угодить в тюрьму
Фото: Pixabay

10 января в России вступил в силу закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей Правил дорожного движения (ПДД). Теперь лихачам со стажем за очередное нарушение грозит штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до трех лет. О том, как новый закон повлияет на дорожную ситуацию и как скажется на простых водителях, читайте в материале «Вечерней Москвы».

В чем суть нового закона?

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал документ, дополняющий Уголовный кодекс статьей 264.2 («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами»). Документ был опубликован на портале правовой информации, а изложенный в нем закон вступил в силу 10 января.

Согласно новой законодательной норме, водителям грозит уголовная ответственность за превышение скорости на более 60 километров в час, за выезд на полосу встречного движения или трамвайные пути встречного маршрута, если они ранее дважды допускали эти нарушения и были лишены прав. В таком случае для водителей предусмотрен ряд санкций, среди которых штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов и лишение свободы на срок до двух лет.

При этом если водитель понес ответственность по указанной статье УК РФ, а затем вновь злостно нарушил ПДД, то санкции ужесточаются. В таком случае сумма штрафа может составить уже от 300 до 500 тысяч рублей, срок исправительных работ увеличен до двух лет, а срок тюремного заключения — до трех лет. В некоторых случаях виновный может быть лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Как новый закон повлияет на водителей?

Автоэксперт и юрист Алексей Аксенов в разговоре с «ВМ» отметил, что основная мотивация внедрения нового закона — снижение смертности на дорогах и повышение безопасности дорожного движения.

— Главное при введении подобных мер — снижение смертности на дорогах. Ради этого все делается и должно делаться. Еще один важный момент — усиление ответственности для тех, кто не перестает принципиально нарушать ПДД, при этом либо вовсе не оплачивая нынешние штрафы, либо оплачивая их потому, что они низкие, — сказал собеседник «ВМ».

По мнению специалиста, за последние годы количество лихачей значительно сократилось. Во многом этому поспособствовало повсеместное внедрение камер. Однако «водители-торопыги, безусловно, остались», именно в борьбе с ними новая мера может оказаться эффективной.

Не менее действенна она будет и в отношении водителей, которые изредка нарушают ПДД, не боясь при этом понести серьезные финансовые потери.

— Сейчас у нас за многие нарушения небольшой штраф. Например, за разовое превышение скорости на 20–40 километров в час положен штраф в 500 рублей (250 рублей при оплате в течение двадцати дней с даты вынесения постановления — прим. «ВМ»). Это несущественное наказание, соответственно водитель может позволить себе пренебрегать этим нарушением. Однако теперь люди будут бояться количества штрафов это будет их останавливать, — отметил собеседник «ВМ».

Эксперт подчеркнул, что жизнь законопослушных водителей не изменится, так как новый закон ориентирован в первую очередь на лихачей.

Существует ли подобная законодательная практика в мире?

Автоюрист напомнил, что подобная накопительная система штрафов не является чем-то новым. Она существовала раньше в нашей стране и существует в современных развитых странах.

Так, в СССР бытовала система штрафов-проколов: за нарушения ПДД делали прокол в талоне предупреждений, и если в течение года водитель получал три прокола, его лишали прав.

Подобная накопительная система практикуется в мире. По словам специалиста, именно жесткие ПДД и неотвратимость наказания дали положительный эффект и значительно улучшили ситуацию на дорогах в развитых странах. И дело не в особом менталитете, послушании определенного народа, уговорах и социальной рекламе.

— Только жесткие правила и неотвратимость наказания привели к тому, что в ряде европейских стран смертность ниже, чем у нас, и люди ведут себя более дисциплинировано. Никакие уговоры и социальная реклама не подействовали на европейцев. Сколько раз я видел, как законопослушные немцы или австрийцы въезжают на территорию Восточной Европы и превышают скорость, понимая, что им не грозят штрафы, — рассказал собеседник «ВМ».

Уголовная ответственность — не слишком жесткая мера?

По мнению юриста, внесение нового закона в Уголовный кодекс, в частности, связано с величиной штрафов. Они варьируются от 200 до 500 тысяч, в то время как административные статьи не подразумевают таких больших сумм.

При этом эксперт отметил, что регулярное превышение скорости более чем на 60 километров в час — серьезное нарушение ПДД, но на первом этапе можно ограничиться штрафами и принудительными работами и не прибегать к заключению в тюрьму. К тому же в законодательстве есть другие статьи, предусматривающие тюремное заключение, среди них вождение в пьяном виде, наезд на пешехода.

— Применение уголовной статьи в некоторых случаях может оказаться жестким, но эффективным решением. Важно помнить, что, регулярно нарушая скоростной режим, водитель подвергает риску не только себя, но и других участников движения. Если на такого водителя не действуют штрафы, то почему бы не привлечь его к уголовной ответственности? — заключил собеседник «ВМ».

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