Закон о тюремном сроке для злостных нарушителей ПДД вступил в силу в России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С 10 января в России вводится уголовная ответственность за регулярное нарушение правил дорожного движения (ПДД). Документ опубликован на портале правовой информации.

До трех лет тюрьмы грозит нарушителям ПДД за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час. Кроме тюремного срока, предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от двух до трех лет.

Также до двух лет колонии могут получить водители, которых лишили права управлять транспортным средством и поймали за рулем.

Президент России Владимир Путин 30 декабря подписал закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах. Уголовная ответственность за агрессивное вождение на дорогах вводится в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах за агрессивное вождение.