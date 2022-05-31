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Сергей Собянин повысил минимальную заработную плату в Москве

Антон Махов
Город
Сергей Собянин повысил минимальную заработную плату в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную заработную плату в столице на 10 процентов. Об этом сегодня, 31 мая, сообщила пресс-служба главы города и правительства Москвы.

В ведомстве сообщают, что с 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в российской столице составит 23 508 рублей в месяц, что на 10 процентов выше минимальной зарплаты, действовавшей с 1 января этого года, — 21 371 рубль. Также на 10 процентов увеличат прожиточный минимум в Москве, он составит в расчете на душу населения 20 585 рублей; для трудоспособного населения — 23 508 рублей; для пенсионеров — 15 410 рублей; для детей — 17 791 рубль.

Отдельно отмечается, что размер прожиточного минимума применяется в столице для определения права москвичей на отдельные социальные выплаты, социальные услуги, жилищные субсидии, а также бесплатную юридическую помощь.

В ряде иных случаев решение о повышении минимального размера заработной платы и величины прожиточного минимума является частью пакета мер властей Москвы по поддержке граждан в условиях санкционного давления, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сервис по поиску работы «Работа.ру» разместил список вакансий, на которые работодатели готовы взять соискателей пенсионного возраста.

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