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Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров в России

Юлия Курганова
Общество
Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров в России
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сервис по поиску вакансий «Работа.ру» опубликовал список позиций, на которые работодатели готовы принять соискателей старшего возраста.

Одну из самых высоких зарплат готовы платить ортодонту в Астрахани — до 200 тысяч рублей. Врач должен проводить комплексные консультации, все виды ортодонтического лечения и вести медицинскую документацию. Для трудоустройства нужно иметь опыт работы от трех лет, действующий сертификат по специальности, владеть современными ортодонтическими методами диагностики и лечения, быть порядочным, коммуникабельным и доброжелательным.

В Дагестане ищут начальника производства с зарплатой также до 200 тысяч рублей. Специалисту предстоит проводить анализ работы производственного процесса, обучать персонал, внедрять новые идеи и техники в производственный процесс. Соискателю необходимо иметь опыт работы не менее пяти лет, профильное образование и знать принципы работы с деревом.

До 160 тысяч рублей будут платить семейной паре с проживанием в поселке Княжье озеро в Подмосковье. Мужчина будет выполнять обязанности водителя — для трудоустройства ему нужно иметь навыки вождения и хорошо ориентироваться в Москве и Московской области. Женщина возьмет на себя уборку, стирку, глажку и два часа в день будет сидеть с 10-месячным малышом.

В Новом Уренгое зарплату до 150 тысяч рублей будут платить водителю автобуса. Ему необходимо будет осуществлять утренний и вечерний развоз работников компании. Остальное время отводится на отдых.

Доход до 80 тысяч рублей доступен швее в Новосибирске. Работник будет заниматься пошивом легкого ассортимента по образцу. Соискатель должен иметь опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет и знать технологию пошива.

От 70 тысяч рублей может зарабатывать ювелир в Пермском крае. Ему предстоит заниматься огранкой драгоценных и полудрагоценных камней.

Доход до 65 тысяч рублей доступен косарю в Краснодарском крае. В обязанности работника входит покос травы триммером на указанных участках. В требованиях к соискателю работодатель указал опыт от одного года и добросовестное выполнение задач, сообщает газета «Известия».

В Московской области в конце апреля 2022 года количество безработных достигло 21,6 тысячи человек. Это в 4,2 раза меньше показателя конца апреля 2021 года.

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