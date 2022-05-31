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Пешеход погиб в результате ДТП на Дмитровском шоссе

Елена Самойлова
Происшествия
Пешеход погиб в результате ДТП на Дмитровском шоссе
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Россия, Москва, улица 800-летия Москвы Карта всех событий

Появились подробности ДТП на Дмитровском шоссе. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе: водитель автомобиля «Рендж-Ровер» не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил женщину-пешехода.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
2/3
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы

В результате ДТП пострадавшая погибла, мужчина за рулем автомобиля не получил ранений.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что на Дмитровском шоссе произошла авария с участием пешехода.

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