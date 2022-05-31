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Мужчина, изнасиловавший подростка, предстанет перед судом

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина, изнасиловавший подростка, предстанет перед судом
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova
Россия, Москва, 3-я улица Соколиной Горы Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который изнасиловал школьницу. Об этом во вторник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, 39-летний мужчина обвиняется не только в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней, но еще в сбыте наркотиков и склонении подростка к их потреблению.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд, — отметила Иванова.

О задержании насильника стало известно 21 октября 2021 года. Подозреваемый пригласил девушку-подростка к себе в квартиру на 3-й улице Соколиной Горы. Там он склонил ее к употреблению алкоголя и наркотиков. Когда девушка потеряла сознание, мужчина изнасиловал ее.

Узнав об этом, родители несовершеннолетней обратились в правоохранительные органы. Спустя некоторое время мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по двум статьям.

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