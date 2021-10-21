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Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней на востоке Москвы взяли под стражу

Илья Ашуров

Происшествия
Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней на востоке Москвы взяли под стражу
Фото: Пресс-служба СК по Москве
Россия, Москва, 3-я улица Соколиной Горы Карта всех событий

Правоохранители взяли под стражу 39-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девушки на востоке столицы. Об этом в четверг, 21 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, 11 октября подозреваемый пригласил в квартиру на 3-й улице Соколиной Горы девушку-подростка. Злоумышленник склонил ее к употреблению алкоголя и наркотиков. Когда девушка потеряла сознание, мужчина изнасиловал ее.

Узнав о случившемся, родители девушки обратились в правоохранительные органы. Спустя некоторое время мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» и «Склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетней».

— Подозреваемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Иванова.

До этого сообщалось о случае изнасилования, которое произошло 18 октября в районе Кунцево. Двое мужчин употребляли алкоголь в местном кафе. Там же они познакомились с женщиной и пригласили ее к себе в гости для проведения совместного досуга. В квартире злоумышленники надругались над девушкой. Последняя сообщила о случившемся правоохранителям. Вскоре подозреваемых задержали.

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