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Двое пьяных мужчин познакомились в баре с москвичкой и изнасиловали ее

Илья Ашуров

Происшествия
Двое пьяных мужчин познакомились в баре с москвичкой и изнасиловали ее
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Западный административный округ, район Кунцево Карта всех событий

На западе столицы молодая женщина стала жертвой изнасилования. Об этом в четверг, 21 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел 18 октября в районе Кунцево. Двое мужчин употребляли алкоголь в местном кафе. Там же они познакомились с женщиной и пригласили ее к себе в гости для проведения совместного досуга. В квартире злоумышленники надругались над девушкой. Последняя сообщила о случившемся правоохранителям.

— В кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин 1982 и 1992 годов рождения, — заключила Иванова.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование группой лиц» и «Насильственные действия сексуального характера». Следствие просит заключить подозреваемых под стражу.

Похожий случай произошел 4 октября в квартире на Вешняковской улице. Тогда мужчина применил физическую силу к своей знакомой и изнасиловал ее. Позже злоумышленника задержали. Выяснилось, что он ранее был судим за тяжкое преступление. Кроме того, задержанный регулярно злоупотреблял алкогольными напитками.

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