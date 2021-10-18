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Рецидивист изнасиловал свою знакомую в квартире на востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Рецидивист изнасиловал свою знакомую в квартире на востоке Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

На востоке столицы женщина стала жертвой изнасилования, которое совершил ранее судимый мужчина. Об этом в понедельник, 18 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел 4 октября в квартире на Вешняковской улице. Мужчина применил физическую силу к своей знакомой и изнасиловал ее.

Позже злоумышленника задержали. Выяснилось, что он ранее был судим за тяжкое преступление. Кроме того, задержанный регулярно злоупотреблял алкогольными напитками.

— В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений, — заключила Иванова.

18 октября суд в Иркутской области приговорил 52-летнего Павла Шувалова, известного как тулунский маньяк, к 24 годам лишения свободы по делу об изнасилованиях и убийствах.

По версии следствия, с 1992 по 2019 год Шувалов совершил два убийства и ряд изнасилований на территории города Тулун, расположенного в Иркутской области. Всякий раз преступник действовал по одной и той же схеме: нападал на своих жертв на улице с ножом. Под угрозой расправы заставлял пройти с ним в безлюдное место и насиловал. В двух случаях он убил женщин, на которых совершал нападение.

В январе 2019 года правоохранители задержали Шувалова. В ходе экспертизы выяснилось, что его генетический профиль соответствует биологическим материалам, обнаруженным на месте преступления. Злоумышленнику предъявили обвинения по трем уголовным статьям «Убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

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