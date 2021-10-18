Тулунского маньяка приговорили к 24 годам колонии строгого режима

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Суд в Иркутской области приговорил 52-летнего Павла Шувалова, известного как тулунский маньяк, к 24 годам лишения свободы по делу об изнасилованиях и убийствах. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По версии следствия, с 1992 по 2019 год Шувалов совершил два убийства и ряд изнасилований на территории города Тулун, расположенного в Иркутской области.

Всякий раз преступник действовал по одной и той же схеме: нападал на своих жертв на улице с ножом. Под угрозой расправы заставлял пройти с ним в безлюдное место и насиловал.

В двух случаях он убил женщин, на которых совершал нападение.

В январе 2019 года правоохранители задержали Шувалова. В ходе экспертизы выяснилось, что его генетический профиль соответствует биологическим материалам, обнаруженным на месте преступления. Злоумышленнику предъявили обвинения по трем уголовным статьям «Убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

— Сегодня Иркутский областной суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — говорится в сообщении ведомства.

По данным «Ленты.ру», Шувалов совершил 27 изнасилований и два убийства. По большей части преступлений истекли сроки давности. По словам руководителя оперативной группы, которая поймала преступника, он начал орудовать в 1991 году сразу после возвращения из армии.

Издание «Новые известия» отмечает, что соседи и знакомые Шувалова характеризуют его как «обычного человека», за которым не замечались подозрительные поступки. Насильник также имеет семью и двух сыновей.