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Более трех тысяч эковолонтеров провели уборки в 40 регионах России в мае

Ирина Игнатенко
Общество
Более трех тысяч эковолонтеров провели уборки в 40 регионах России в мае
Фото: pixabay.com

Более шестидесяти субботников состоялось по всей России при поддержке Российского экологического оператора в рамках проекта «Зеленый десант» в апреле и мае текущего года. В них приняли участие почти 3,5 тысячи человек, которые собрали 62,7 тонны отходов.

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что в настоящее время происходит формирование иной культуры потребления, люди начинают заботиться об окружающей среде. В субботниках чаще всего принимали участие молодые люди, школьники и студенты, активная молодежь.

— Можно смело говорить, что такой формат экопросвещения довольно востребован и, главное, способствует популяризации раздельного сбора отходов и в целом новой культуры потребления, — отметил Денис Буцаев.

Вице-премьер Виктория Абрамченко добавила, что волонтеры принимают участие в решении экологических проблем, с каждым годом таких неравнодушных людей становится все больше и больше, передает «360».

Уроки «Экология начинается с тебя», приуроченные ко Дню экологического просвещения, прошли в школах по всей стране с 5 по 25 апреля. Организатором занятий стал Российский экологический оператор (РЭО).

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