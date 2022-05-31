Работающие через интернет наркоторговцы задержаны в Санкт-Петербурге

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Сотрудники полиции задержали группу закладчиков, которые занимались продажей наркотиков через интернет-магазин. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, продажа запрещенных веществ происходила в даркнете при использовании одного из мессенджеров. Клиенты оплачивали товар криптовалютой.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили на территории Выборгского района Санкт-Петербурга 11 тайников-закладок. Также они задержали четверых подозреваемых.

В ходе обысков у «закладчиков» обнаружено 262 подготовленных для продажи пакета с метадоном, мефедроном, гашишем и амфетамином. Общая масса изъятого составила примерно пять килограммов.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Все фигуранты заключены под стражу.

Волк добавила, что все еще продолжаются мероприятия для задержания организаторов и администраторов криминального интернет-магазина. В уполномоченные органы направлена информация о блокировке данного ресурса.

До этого сообщалось, что сотрудники МВД и ФСБ России в Москве задержали подозреваемого в продаже 100 килограммов наркотика.