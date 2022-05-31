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Свыше 100 семейных фестивалей пройдет этим летом в трех столичных округах

Араз Салехов
Город
Свыше 100 семейных фестивалей пройдет этим летом в трех столичных округах
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Химкинский бульвар Карта всех событий

В период с 1 июня по 31 августа в трех столичных округах пройдет более 100 семейных фестивалей в рамках программы «Мой район». Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Для каждого из них подготовили обширную программу. На площадке семейной игротеки родители смогут поиграть с детьми, любители активного отдыха примут участие в семейных соревнованиях, а для тех, кому ближе спорт и здоровый образ жизни, запланированы зарядка со спортсменами и семейный забег, — говорится в сообщении.

Так, подобные мероприятия состоятся в Центральном, Юго-Восточном и Северо-Западном округах Москвы. Участниками события могут стать все желающие независимо от возраста и уровня подготовки. Первый в этом году семейный фестиваль «Лица» пройдет 1 июня, в День защиты детей, с 18:00 до 20:00 в сквере на Химкинском бульваре, второй — 4 июня с 11:00 до 13:00. Он пройдет, как уточняется, на трех городских площадках.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно о начале фестиваля «Лето яркого цвета» в южном ландшафтном парке «Остров Мечты» в среду, 1 июня. Гости мероприятия смогут посетить лекции, посвященные истории кино, живописи, искусству и литературы, а также детскому развитию и психологии.

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