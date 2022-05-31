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Столичные новостройки подешевели на два процента за месяц

Араз Салехов
Город
Столичные новостройки подешевели на два процента за месяц
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В мае этого года средняя стоимость новой квартиры в столице снизилась на два процента.

По словам экспертов, это первое за несколько лет заметное снижение цен на первичном рынке, которое особенно отчетливо проявляется в сегменте однокомнатных квартир и студий.

При этом средняя стоимость однокомнатной новостройки в Москве в мае составляет 10,86 миллиона рублей, что на четыре процента дешевле, чем в апреле. Квадратный метр в среднем стоит около 286 тысяч рублей, что на два процента ниже апрельских показателей

Средняя стоимость двухкомнатных и трехкомнатных квартир, в свою очередь, снизилась на один процент, достигнув показателей в 15,3 миллиона рублей и 23,4 миллиона рублей соответственно. Заметнее всего подешевели объекты со свободной планировкой — на 18 процентов.

По мнению экспертов «Авито Недвижимости», такая ценовая политика будет диктоваться и в дальнейшем, поскольку спрос на жилья в городе постепенно снижается.

Также стали известны районы Москвы с наиболее подешевевшим арендным жильем. Так, в Бутырском районе цена за однокомнатную квартиру упала на 23 процента, до 46 тысяч рублей, а в Хорошо-Мневниках и Донском — на 18 процентов, до 45 тысяч рублей.

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