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Минцифры России объявило о запуске просветительского проекта «Цифровой ликбез»

Лейла Алиева
Общество
Минцифры России объявило о запуске просветительского проекта «Цифровой ликбез»
Фото: Pexels

Минцифры России запускает просветительский проект «Цифровой ликбез», направленный на развитие навыков цифровой грамотности и кибербезопасности в сети Интернет. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы Москвы.

Проект создан в связи с необходимостью в преддверии летних каникул проинформировать школьников, педагогов и родителей о грамотных сценариях поведения в сети Интернет, способах реагирования на киберугрозы и другие виды мошенничества.

— По данным недавних опросов 82 процента детей получают заявки в друзья в социальных сетях от незнакомых людей, 30 процентов детей сталкиваются с кибербуллингом. 14 процентов детей и 38 процентов взрослых сталкивались с онлайн-мошенничеством, — рассказала директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

По ее словам, задача проекта — научить детей самостоятельно определять вредоносный контент, осознанно публиковать информацию о себе, ограничивать доступ к личным публикациям и соблюдать цифровую культуру.

Организаторами проекта выступают Минцифры России совместно с Минпросвещения России, а также АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

До этого департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в рамках противодействия идеологии терроризма в РФ подготовил для москвичей социальный видеоролик о безопасном поведении в интернете.

кибербезопасность Дети Минцифры
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