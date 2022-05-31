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Жительница Шатуры зарезала возлюбленного во время встречи с друзьями

Елена Самойлова
Происшествия
Жительница Шатуры зарезала возлюбленного во время встречи с друзьями
Фото: Unsplash
Россия, Московская область, Шатура, проспект Маршала Борзова Карта всех событий

В городе Шатура 37-летняя местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве сожителя. Об этом во вторник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 30 мая обвиняемая вместе со своим 36-летним сожителем распивала алкоголь в компании знакомых. Все происходило в квартире на проспекте Маршала Борзова.

Опьянев, влюбленные поссорились. В ходе конфликта женщина нанесла партнеру несколько ранений ножом. От полученных травм тот скончался на месте происшествия. Осознав, что наделала, она тут же сообщила об этом в полицию.

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления и допросили свидетелей. Также был назначен ряд необходимых экспертиз.

— В ближайшее время следствие ходатайствует в суде о заключении женщины под стражу, — подчеркнула Врадий.

27 мая стало известно, что перед судом предстанет москвич, зарезавший сестру из-за квартирного вопроса.

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