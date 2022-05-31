Май 2022 года в Москве признан самым холодным в XXI веке

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Май 2022 года в столице стал самым холодным в XXI веке. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил портал «Метеовести».

— Уже сейчас можно констатировать тот факт, что май 2022 года в Москве стал самым холодным в XXI веке. Средняя температура воздуха по итогам месяца составит примерно плюс 10,6 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем было у прежнего лидера, мая 2017 года. Обогнал этот месяц и последний май XX века, в 2000 году средняя температура последнего месяца весны составила плюс 10,8 градуса, — говорится в сообщении.

При этом погодные показатели текущего месяца все равно оказались лучше результатов мая 1999 года, тогда средняя температура воздуха оказалась даже ниже плюс 9 градусов. Самая низкая температура в мае 2022 года, как уточняется, была отмечена 1 мая, тогда в Москве наблюдались последние заморозки сезона, а термометры показали минус 1,7 градуса, говорится на сайте портала.

Во вторник, 31 мая, столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта, при преимущественно облачной погоде пройдут кратковременные осадки. Воздух в столичном регионе прогреется до 18 градусов тепла.