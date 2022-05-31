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Стало известно, как будет выглядеть подстанция скорой помощи в Видном

Ирина Игнатенко
Общество
Стало известно, как будет выглядеть подстанция скорой помощи в Видном
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил архитектурно-художественные решения для подстанции скорой помощи Видновской районной клинической больницы. Подстанцию оборудуют в реконструированном здании бывшего инфекционного корпуса, сообщает «Радио 1».

Подстанция будет рассчитана на 10 бригад в смену. Общая площадь объекта составит порядка 2000 квадратных метров.

На первом этаже будут находиться административные и технические помещения, а также кладовые. На втором этаже организуют комнаты отдыха водителей и медицинских бригад, а также кабинет психологической разгрузки, столовую и несколько хозяйственных комнат

В состав комплекса подстанции скорой помощи помимо главного здания также вошёл гараж и стоянка для автомобилей скорой помощи.

При проведении реконструкции были использованы современные, долговечные материалы.

Качество оказания скорой помощи в Московской области выросло за последние годы. Здесь строят новые подстанции, обновляют технику и расширяют персонал. Об этом рассказал заместитель главврача Московской областной станции скорой помощи Игорь Серебренников.

Строительство Реконструкция Скорая помощь
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