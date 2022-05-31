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Эксперт: Повышение МРОТ и прожиточного минимума поддержат спрос на потребительском рынке

Араз Салехов
Город
Эксперт: Повышение МРОТ и прожиточного минимума поддержат спрос на потребительском рынке
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума в столице положительно повлияют на потребительский спрос граждан. Об этом во вторник, 31 мая, заявила президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

— Повышение МРОТ и прожиточного минимума, с одной стороны, конечно, повысит расходы бизнеса на оплату труда и бюджетные расходы, но, с другой стороны, положительно скажется на потребительском спросе, что сегодня весьма важно для городской экономики, — отметила она.

При этом эксперт добавила, что подобная инициатива является адекватной реакцией на высокую инфляцию в период с января по март 2022 года. Независимый экономист Андрей Бархота, в свою очередь, уверен, что рост минимальной зарплаты позволит поддержать общественное благосостояние и трудовой доход населения.

— Предпринятые инициативы поддержат спрос на потребительском рынке, а также будут способствовать поддержанию доходной части московского бюджета, так как ряд налогов, штрафов и пеней так или иначе привязан к величине МРОТ. Как бы то ни было, важным элементом в цепочке поддержания доходов москвичей выступает именно повышение минимального размера оплаты труда, — уточнил он.

При этом Бархота не исключил тот вариант, что к концу года доходы москвичей вырастут даже значительнее индексации МРОТ. По его словам, подобное может пройти в связи с возможным появлением инициативы работодателей касательно удержания и стимулирования сотрудников, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную заработную плату в столице на десять процентов. Так, с 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в российской столице составит 23 508 рублей в месяц.

Помимо этого, на десять процентов увеличат прожиточный минимум в Москве, он составит в расчете на душу населения 20 585 рублей; для трудоспособного населения — 23 508 рублей; для пенсионеров — 15 410 рублей; для детей — 17 791 рубль.

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