Канада ввела новые санкции в отношении 22 россиян и четырех компаний

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Канада ввела новые санкции в отношении 22 граждан РФ и четырех российских компаний. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в министерстве иностранных дел Канады.

В частности, в санкционный список внесли председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алину Кабаеву, еще 21 физическое и четыре юридических лица.

Под санкции попали Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании, говорится в сообщении канадского МИД.

20 мая Канада внесла в санкционные списки 14 российских граждан. В перечень вошли российские бизнесмены и члены их семей. МИД Канады уточнил, что меры вводят из-за ситуации на Украине. Для людей, вошедших в санкционный список, запрещен въезд в Канаду. С 24 февраля 2022 года Оттава уже внесла в санкционный список более тысячи физических и юридических лиц России, Белоруссии и Украины.

Кроме того, Оттава запретила экспорт предметов роскоши и компьютерного оборудования на территорию России.