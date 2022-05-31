Сотрудники ЦППК завершили весенний комиссионный осмотр электропоездов

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В ЦППК завершился ежегодный весенний комиссионный осмотр подвижного состава, а также части арендованных поездов. Подобное мероприятие проводится ежегодно перед началом летней пассажирской кампании. Сервисные специалисты провели диагностику механического и электрического оборудования и контрольно-измерительных приборов 218 электропоездов и 26 рельсовых автобусов, сообщает «Радио 1».

Подобная плановая проверка проводится для обеспечения безопасности пассажиров с учетом различных погодных условий. В проверках принимают участие ревизоры по безопасности движения, специалисты по охране труда, технологи, мастера-ремонтники, инспекторы-приемщики.

В ходе осмотра специалисты проверили внешнее состояние составов и функционирование систем управления поездом, торможения и климат-контроля, противопожарное состояние поездов. Повышенное внимание уделяется диагностике механического и электрического оборудования, контрольно-измерительных приборов.

В период с 1 по 10 мая поездами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) воспользовались более 12,2 миллиона пассажиров.