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Врач рассказал, о чем говорят белые пятна на ногтях

Анна Михалюк
Общество
Врач рассказал, о чем говорят белые пятна на ногтях
Фото: pixabay.com

Врач общей практики Михаил Петрик рассказал, о чем говорят появившиеся на ногтях белые точки.

Он объяснил, что у этого явление есть название – лейконихия, что с греческого языка переводится как «белые ногти». Принято считать, что если возникают такие пятна, то они сигнализируют о проблемах со здоровьем.

— Причин этому много. Самая распространенная и безопасная — это травмы ногтей, после которых возникают белые точки или пятная. Такое повреждение будет сохранятся на ногте до тех пор, пока он не отрастет. Вторая причина — аллергическая реакция на средства для ногтей. Третья — грибок, который бывает как на руках, так и на ногах, а также проявления на ногтях экземы или псориаза, — рассказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Белые точки на ногтях, по его словам, могут появляться из-за гипертериоза, болезней легких, сердечной недостаточности, цирроза печени, сахарного диабета, дефицита железа, цинка и кальция. Но есть и наследственные заболевания, которые характеризуются побелением ногтя. Кроме этого, после употребления антибактериальных препаратов или после курса химотерапии на пластинах также могут появиться пятна.

Эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала о том, какие проблемы со щитовидной железой являются самыми частыми и как с ними бороться. Она отметила, что щитовидная железа – это «молчаливый» орган, который сам по себе не болит и проблемы в нем можно определить или по анализам, или по косвенным симптомам.

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