Хакеры, осужденные за киберпреступления против США и ЕС, вызвались «помогать отечеству»

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Группа российских хакеров, осужденных за киберпреступления против США и стран Евросоюза, попросили освободить их для помощи в интернет-атаках. Об этом стало известно во вторник, 31 мая.

По данным Telegram-канала Mash, молодые люди заявили, что многие из этих стран на данный момент признаны «недружественными». Поэтому кибератаки, осуществляемые хакерами, стоит расценивать как помощь Родине.

— Адвокаты хакеров планируют ходатайствовать об изменении меры пресечения при следующем продлении ареста. Слушания будут проходить с 13 по 19 июня, — отмечается в сообщении Telegram-канала.

По данным Mash, хакеры также разработали алгоритм по перехвату звонков от фейковых сотрудников банков и различных организаций.

Например, 31 мая сообщалось, что пенсионер потерял более 1,5 миллиона рублей, пообщавшись с телефонными мошенниками.