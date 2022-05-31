Более 1,5 миллиона рублей потерял пенсионер, пообщавшись с телефонными мошенниками

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Более 1,5 миллиона рублей потерял пенсионер, пообщавшись с телефонными аферистами. Об этом во вторник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, днем 30 мая в отделение полиции обратился мужчина 1948 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Он рассказал, что на протяжении месяца ему звонили неизвестные, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили его обналичить все имеющиеся накопления и передать им, якобы для пресечения деятельности мошенников. Таким образом пенсионер лишился 1,5 миллиона рублей.

Затем, 2 мая, он перевел еще 350 тысяч рублей на указанный неизвестным счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

26 мая сообщалось, что лжеброкеры похитили более 200 миллионов рублей под предлогом инвестиций в акции зарубежных компаний.