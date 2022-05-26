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Более 200 миллионов рублей похитили лжеброкеры под предлогом инвестиций в акции зарубежных компаний

Елена Самойлова
Происшествия
Более 200 миллионов рублей похитили лжеброкеры под предлогом инвестиций в акции зарубежных компаний
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении лжеброкеров, организовавших преступную группировку. Об этом в четверг, 26 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники размещали рекламу якобы брокерских услуг в печатных изданиях и интернете. Они приглашали граждан начать инвестировать в иностранные акции, обещая при этом быстрый высокий доход.

— От имени российских коммерческих организаций и ряда офшорных компаний соучастники заключали с обратившимися к ним гражданами договоры на брокерское обслуживание, а также на доверительное управление активами, — рассказала Волк.

Она добавила, что в действительности никакие услуги не оказывались, а полученные деньги аферисты присваивали себе. Их жертвами стали около 160 граждан, а сумма нанесенного ущерба превысила 200 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено 164 уголовных дела по статье «Мошенничество». Они были соединены в одно производство, также возбуждено еще одно уголовное дело — по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Правоохранителям удалось установить личности четверых организаторов и шестерых участников сообщества. Трое из них объявлены в международный розыск и один — в федеральный.

До этого стало известно о задержании участников еще одной преступной организации, похитивших у пенсионеров 10 миллионов рублей.

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