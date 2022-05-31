Названы пять изменений в образе жизни, которые помогут снизить холестерин

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Специалисты клиники Мэйо (Mayo Clinic) перечислили пять изменений в образе жизни, которые помогут снизить холестерин.

Во-первых, необходимо снизить употребление насыщенных жиров. Они в большом количестве содержатся в красном мясе и жирных молочных продуктах. Трансжиры содержаться в маргарине, печенье, пирожных.

Во-вторых, нужны регулярные занятия спортом. Физическим упражнениям следует уделять не менее 30 минут пять раз в неделю.

Третья рекомендация — бросить курить. В течение года после отказа от этой вредной привычки риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно сокращается.

Также необходимо следить за весом. Наличие даже нескольких лишних килограммов способствует повышению уровня холестерина. Кроме того, стоит сократить употребление алкогольных напитков. Слишком большое количество спиртных напитков может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая высокое кровяное давление, сердечную недостаточность и инсульт, передает издание «Профиль».

Врачи предупредили, что усталость при ходьбе и неожиданная хромота могут являться симптомами заболевания периферических артерий (ЗПА), которое является опаснейшим последствием высокого уровня холестерина.