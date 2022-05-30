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Врач перечислил «ножные» симптомы холестериновых бляшек

Анастасия Колоскова
Общество
Врач перечислил «ножные» симптомы холестериновых бляшек
Фото: pexels.com/cottonbro

Врачи предупредили, что усталость при ходьбе и неожиданная хромота могут являться симптомами заболевания периферических артерий (ЗПА), которое является опаснейшим последствием высокого уровня холестерина.

Причиной проблем с движением является то, что мышцы испытывают дефицит кислорода.

При этом неприятные ощущения могут распространяться на бедра, ягодицы, и икры. Опасность ЗПА в том, что они могут привести к сердечному приступу, инсульту или ампутации конечностей.

Человек долго может не знать о наличии холестериновых бляшек, так как они проявляют себя лишь момент, когда есть большая угроза жизни. Потому медики призывают не игнорировать такие симптомы, как слабость и онемение в ногах, а также плохо заживающие ранки на ступнях и голенях.

Поводом для обращения к врачу должны стать также посинение кожи на ногах, похудение конечностей, потеря на ногах волос или подозрительный блеск, пишет MedikForum.ru.

Врач-терапевт Виктор Лишин ранее объяснил, почему нельзя переносить ангину на ногах. По его словам, заболевание может привести к опасным осложнениям, в том числе на суставах и сердце.

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