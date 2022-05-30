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Врач-терапевт объяснил, почему нельзя переносить ангину на ногах

Анастасия Колоскова
Общество
Врач-терапевт объяснил, почему нельзя переносить ангину на ногах
Фото: Pixabay

Ангина — это серьезное заболевание слизистых верхних дыхательных путей, которое может привести к опасным осложнениям, поэтому ее нельзя переносить на ногах. Об этом рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

— Даже с небольшой температурой нельзя ходить на работу и быть активным. Могут быть осложнения на суставы и на сердце. Инфекция в организме, она поступает в кровь, сердце, а там клапаны, сердечная стенка. Перикардиты — воспалительные процессы в стенке сердца — как раз развиваются на фоне серьезных простудных заболеваний, в том числе ангины, — цитирует медика Ura.ru.

Врач отметил, что вирусы очень быстро распространяются по организму вместе с кровотоком. При этом ослабевает иммунная система человека. Сниженное число защитных клеток не успевает справляться с вирусами, из-за чего появляются осложнения, подчеркнул специалист.

Известный российский врач Александр Мясников назвал пять распространенных народных методов лечения, которые не имеют смысла. По его словам, часть из этих «бабушкиных рецептов» может быть даже опасна для жизни. В частности, Мясников призвал отказаться от народного средства лечения ангины — употребления керосина. Прием в пищу технических средств чревато тяжелым отравлением, предупредил он.

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