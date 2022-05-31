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Греция поставит Украине танки советского образца и получит их замену от Германии

Лейла Алиева
В мире
Греция поставит Украине танки советского образца и получит их замену от Германии
Фото: Минобороны РФ

Германия и Греция договорились о поставках Афинами Украине танков советского образца, Берлин, в свою очередь, обязуется поставить греческой стороне современные боевые машины. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц во вторник, 31 мая

По его словам, Германия продолжит поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе.

— Сюда относится и то, что мы поддерживаем страны, которые, например, имеют в распоряжении танки из запасов времен Варшавского договора. Мы уже смогли подготовить ряд таких специальных соглашений. Мы сейчас достигли договоренности с греческим премьером о намерении сделать то же самое, — отметил Шольц.

Канцлер добавил, что за это Германия предоставит Греции немецкие бронетранспортеры, передает ТАСС.

До этого эксперт-международник из ФРГ Сабина Фишер заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц ведет двойную игру и лишь делает вид, что помогает Украине. Она отметила, что немецкий лидер в ходе недавнего обращения к населению Украины заявил, что Берлин находится на их стороне. При этом Фишер обвинила власти ФРГ в том, что те срывают поставки обещанных вооружений украинским властям.

Германия Греция поставки
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