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Суд отправил в колонию двух автомобилистов, не поделивших дорогу

Елена Самойлова
Происшествия
Суд отправил в колонию двух автомобилистов, не поделивших дорогу
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, улица Маршала Бирюзова Карта всех событий

Хорошевский районный судом признал виновными двух водителей, нарушивших правила дорожного движения, из-за чего погиб один пешеход. Об этом во вторник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, авария произошла в ноябре 2020 года на перекрестке улиц Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского.

Водитель Audi Q7 проехал на запрещающий желтый сигнал светофора. В это время водитель Nissan Pathfinder поворачивал налево, не уступив другому дорогу. В результате произошло столкновение, от удара Nissan выехал на пешеходную часть и сбил двух людей.

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы

11-летняя девочка получила травмы, которые медики классифицировали как тяжкие, а 57-летняя женщина скончалась на месте.

Суд приговорил обоих нарушителей к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и лишил права управления транспортными средствами на два года.

Видео: Прокуратура Москвы

До этого сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Дмитровском шоссе.

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