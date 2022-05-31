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Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на Дмитровском шоссе

Елена Самойлова
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на Дмитровском шоссе
Уголовное дело
Россия, Москва, улица 800-летия Москвы Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Дмитровском шоссе. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Водитель, сбившего женщину на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе, обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ДТП, о котором идет речь, произошло на Дмитровском шоссе. Автомобилист ехал в крайнем правом ряду. В какой-то момент он потерял контроль, вылетел на тротуар и сбил пенсионерку, которая от полученных травм скончалась на месте.

Прокуратура в свою очередь заявила, что контролирует ход проверки и принятие процессуального решения по факту произошедшего ДТП. Также надзорное ведомство опубликовало видео аварии.

Смерть ДТП Уголовные дела
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