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Появилось видео смертельного ДТП на Дмитровском шоссе

Елена Самойлова
Происшествия
Появилось видео смертельного ДТП на Дмитровском шоссе
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, улица 800-летия Москвы Карта всех событий

Надзорное ведомство контролирует ход проверки и принятие процессуального решения по факту произошедшей аварии на Дмитровском шоссе. Об этом во вторник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Также ведомство опубликовало видео ДТП. На кадрах видно, что водитель «Рендж-Ровера» на огромной скорости мчится в сторону пешеходной части дороги.

Видео: Прокуратура Москвы

Ранее сообщалось, что на Дмитровском шоссе произошла авария с участием пешехода. Женщина, которую сбил автомобиль, погибла.

Смерть ДТП Видео
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