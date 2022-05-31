Москвичи стали чаще заболевать после укуса клещей

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Москвичи стали чаще заболевать боррелиозом. Об этом свидетельствует анализ данных Роспотребнадзора.

Так, если в 2010-м в столице было регистрировано около 500 случаев, то в 2021-м —1050.

Как отмечают специалисты, это связано с лучшей выявляемостью. Это также подтверждает сравнение с Московской областью. За последние десять лет кривые заболеваемости почти идентичны, пики и спады приходятся на одни и те же годы, но в среднем заболевания после укуса клеща в Москве находят в два раза чаще.

Москва вышла в лидеры по диагностированию этого заболевания. Если в 2010-м на столицу приходилось семь процентов зараженных в стране, то в два последних года — 30 и 27. При этом большинство случаев завозные: клещей часто цепляют за городом, но сдают на анализ уже по месту жительства.

Разносят боррелиоз и столичные клещи. В 2021-м его подхватили гуляющие в Коломенском, Строгинской пойме, Лосином Острове, Битцевском лесу, передает РИА Новости.

До этого профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, как не умереть после укуса клеща. По его словам, избежать необратимых последствий для здоровья после укуса клеща позволит вакцинация от энцефалита.