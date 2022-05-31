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Автоэксперт рассказал, почему нельзя игнорировать обслуживание кондиционера в машине

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Почему нельзя игнорировать обслуживание кондиционера в машине
Фото: depositphotos

Кондиционер в авто нужно поддерживать в чистоте, а при необходимости — заправлять хладагентом. Это позволит не только продлить срок службы кондиционера, но и избежать проблем со здоровьем. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Юрий Урюков.

Плохое состояние кондиционера может повлиять на здоровье автовладельца, заметил собеседник «ВМ».

— Нужно иметь в виду испаритель кондиционера — устройство, которое передает прохладу в систему вентиляции салона, поскольку от перепадов температуры и повышенной влажности на этом испарителе скапливаются бактерии, пыльца — все что угодно. Это усугубляется, если у автомобиля долго не меняли салонный фильтр или он уже находится не в самом хорошем состоянии, — рассказал Урюков.

Для очистки испарителя раз в год или два необходимо выполнять специальную процедуру: установить в салоне баллончик для очистки системы и использовать его в соответствии с инструкцией, порекомендовал автоэксперт.

Специалист отметил, что не менее важно следить за чистотой дренажных отверстий.

— Нужно поддерживать в чистоте все дренажные отверстия. Как правило, эта операция входит в техническое обслуживание, при визите на сервис вам должны это сделать. Если не сделали — плохо, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Если кондиционер стал давать меньше прохлады, это говорит об утечке, пояснил Урюков. В этом случае нужно ехать к специалистам, которые проверят систему и, возможно, закачают новый хладагент — эта операция не по силам обычному автовладельцу, подчеркнул специалист.

На новых автомобилях проверять работу кондиционера не нужно, уверен Урюков. При покупке подержанной машины можно проверить его работу, оценив, насколько сильный поток холода поступает в салон. При влажной погоде после включения кондиционера должно исчезать запотевание стекол, подытожил автоэксперт.

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