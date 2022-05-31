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WSJ: В ОПЕК изучают идею остановки участия России в сделке по добыче нефти

Евгений Белоусов
В мире
WSJ: В ОПЕК изучают идею остановки участия России в сделке по добыче нефти
Фото: depositphotos

Ряд членов ОПЕК изучают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+ на фоне антироссийский санкций стран Запада. Об этом во вторник, 31 мая, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов объединения.

По утверждению издания, такое решение может быть принято из-за возможностей России по добычи нефти. Россия в прошлом году заключила соглашение с ОПЕК и девятью не входящими в организацию государствами о ежемесячном наращивании объемов добычи нефти.

Однако ожидается, что добыча в этом году может упасть до восьми процентов, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что ОПЕК не планирует увеличивать добычу нефти с целью сдержать рост стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций западных государств.

По информации журналистов, действия ОПЕК, где одну из главных ролей играет Саудовская Аравия, говорят о том, что страны, добывающие нефть, несмотря на давление Вашингтона, не будут вредить собственной экономике путем увеличения нефтедобычи, потому что данный шаг может привести к снижению цен на нефть.

Нефть Россия ОПЕК
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