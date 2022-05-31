Захарова призвала извиниться всех, кто цитировал слова уволенного омбудсмена Денисовой

Фото: МИД РФ

Уполномоченный по правам человека при президенте Украины Людмила Денисова была уволена по причине распространения фейковой информации, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В минувший вторник, 31 мая, российский дипломат на своем канале в Telegram спросила, готовы ли теперь извиниться и опубликовать опровержения все те люди, которые ссылались на заявления украинского омбудсмена. По ее словам, представители западной прессы «работали пропагандистами» при Денисовой.

— А теперь вопрос: все те западные журналисты и СМИ, правочеловеки и общественники, которые ссылались на Денисову и поддерживали окровавленные краской перформансы бесноватых, собираются писать опровержения и извиняться? — написала Захарова.

Накануне появилась информация, что Верховная рада Украины проголосовала за увольнение омбудсмена Денисовой. Еще до голосования в парламенте представители правящей партии «Слуга народа» заявили, что сбор подписей за снятие специалиста со своего поста был связан с невыполнением ей возложенных на нее обязанностей по вопросам организации гуманитарных коридоров и обмена пленными.