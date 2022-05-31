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Верховная рада уволила Людмилу Денисову с должности омбудсмена

Лейла Алиева
В мире
Верховная рада уволила Людмилу Денисову с должности омбудсмена
Фото: РИА Новости

Верховная рада сняла Людмилу Денисову с поста уполномоченного по правам человека Украины. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил депутат Ярослав Железняк.

— Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову, — передает слова депутата ТАСС.

Денисова занимала свой пост с марта 2018 года. Ее неоднократно обвиняли в распространении фейков.

До этого на Украине назначили нового командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил страны (ВСУ). Им стал генерал-майор Игорь Танцюра. Другим своим указом украинский лидер снял с этой должности Юрия Галушкина. О причинах смены командующего не сообщалось.

29 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления СБУ в Харьковской области. По словам украинского лидера, Дудин лишился поста из-за того, что не работал на защиту города во время проведения Россией специальной военной операции на Украине. Президент Украины отметил, что Дудин все это время «думал только о себе лично». Зеленский добавил, что мотивы бывшего начальника управления СБУ будут выяснять правоохранительные органы.

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