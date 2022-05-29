Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Думал только о себе»: Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Думал только о себе»: Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Романа Дудина. Об этом сам Зеленский сообщил в воскресенье, 29 мая.

По словам украинского лидера, Дудин был уволен за то, что не работал на защиту города во время проведения Россией специальной военной операции на Украине. Дудин все это время «думал только о себе лично», отметил президент. Зеленский добавил, что мотивы бывшего начальника управления СБУ будут выяснять правоохранительные органы, передает ТАСС.

В этот же день Зеленский приехал в Харьковскую область, где посетил передовые позиции украинских военных. Отмечается, что это первая поездка Зеленского за пределы центрального региона с начала спецоперации на Украине.

Британская газета The Times опубликовала статью, в которой на основании украинских заявлений обвинила Россию в ухудшении ситуации с продовольствием в мире. Однако не все читатели согласились с такой позицией издания. Они обвинили автора статьи в попытке демонизировать Россию, пока Зеленский пытается торговать зерном за поставки оружия.

распоряжение об увольнении Владимир Зеленский СБУ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте