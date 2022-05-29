«Думал только о себе»: Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Романа Дудина. Об этом сам Зеленский сообщил в воскресенье, 29 мая.

По словам украинского лидера, Дудин был уволен за то, что не работал на защиту города во время проведения Россией специальной военной операции на Украине. Дудин все это время «думал только о себе лично», отметил президент. Зеленский добавил, что мотивы бывшего начальника управления СБУ будут выяснять правоохранительные органы, передает ТАСС.

В этот же день Зеленский приехал в Харьковскую область, где посетил передовые позиции украинских военных. Отмечается, что это первая поездка Зеленского за пределы центрального региона с начала спецоперации на Украине.

Британская газета The Times опубликовала статью, в которой на основании украинских заявлений обвинила Россию в ухудшении ситуации с продовольствием в мире. Однако не все читатели согласились с такой позицией издания. Они обвинили автора статьи в попытке демонизировать Россию, пока Зеленский пытается торговать зерном за поставки оружия.