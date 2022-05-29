«Не пытайтесь демонизировать Россию»: британцы разоблачили ложь Зеленского

Фото: president.gov.ua

Британская газета The Times опубликовала статью, в которой на основании украинских заявлений обвинила Россию в ухудшении ситуации с продовольствием в мире. Однако не все читатели согласились с такой позицией издания.

Автор статьи утверждает, что Россия якобы устроила Украине морскую блокаду и не дает ей поставлять пшеницу на мировой рынок. Как отмечается в публикации, в украинских портах сейчас «гниют» 20 миллионов тонн зерна.

— Пожалуйста, говорите правду. Это Украина заминировала Одесский порт и не дает выйти из него судам, уже груженым пшеницей. Пожалуйста, не скрывайте этого факта, пытаясь демонизировать Россию, — написал пользователь под ником Captain Nemo of the Nautilus.

Пользователь ArableFarmer усомнился, что зерно в украинских хранилищах гниет. Он указал, что пшеница до попадания в элеваторы тщательно высушивается, благодаря чему может храниться пару лет. Другой читатель уточнил, что срок хранения такого зерна может достигать до девяти лет.

Также читатели указали на попытки президента Украины Владимира Зеленского торговать зерном, требуя все больших поставок вооружения от стран Запада. А некоторые пользователи заметили, что подобный дефицит вполне могли бы восполнить США, Канада или Аргентина, однако те не спешат делиться зерном, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений, если антироссийские санкции будут сняты.

До этого глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна.

В ответ на это заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС.