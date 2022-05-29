Зеленский посетил Харьковскую область

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьковскую область, где посетил передовые позиции украинских военных. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в офисе президента.

Отмечается, что это первая поездка Зеленского за пределы центрального региона с момента проведения Россией специальной военной операции на Украине. Президент встретился с украинскими военными и провел совещание, посвященное модернизации жилищного фонда.

Зеленский также рассказал, что всего в Харькове и области разрушены более 2,2 тысячи домов. Он пообещал все восстановить и отстроить при первой возможности, передает ТАСС.

До этого глава российской делегации на переговорах и помощник президента РФ Владимир Мединский назвал Украину инициатором заморозки переговоров. Он отметил, что Россия всегда выступала за диалог с Киевом и никогда не отказывалась от него.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.