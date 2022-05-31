FT: В Еврокомиссии рассматривают введение пошлин на российскую нефть вместо эмбарго

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Европейская комиссия (ЕК) предложит ввести пошлины на российскую нефть, если представители стран Евросоюза не смогут договориться по вопросу сроков прекращения трубопроводных поставок, которые не попали под эмбарго ЕС. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного представителя европейского контролирующего органа.

По информации источника, члены ЕК будут готовы согласовать пошлины, если Венгрия не будет согласна обозначить четкие сроки отказа от получения энергоресурса по трубопроводу «Дружба». Цель подобного шага — сделать российские поставки привлекательными для стран ЕС, не имеющих выхода к морю, либо вынудить компании из РФ продавать нефть со скидкой, чтобы в российский бюджет попадало меньше денег, пишет ТАСС.

По информации американской газеты, для введения пошлин не нужно будет получать согласие всех членов Еврокомиссии и хватит квалифицированного большинства. Таким образом, позиции отдельных государств, находящихся в меньшинстве, не будут иметь решающего значения.

— Предпочтительным вариантом по-прежнему является запрет на импорт [российской нефти], - заявил источник FT в Еврокомиссии.

При этом собеседник издания добавил, что позиция Будапешта слабеет, а в Брюсселе готовы «рассмотреть альтернативу» полному нефтяному эмбарго, которой и может стать введение подобных пошлин.

Источник FT добавил, что ЕК предоставит Словакии и Венгрии продолжительный переходный период для отказа от нефти из России. Введение системы пошлин начнут обсуждать, только если стран Евросоюза будет складываться мнение, что Венгрия только тянет время, надеясь, что сможет пользоваться отсрочкой неопределенное количество времени.

Накануне стало известно, что страны Европейского союза вслед за Венгрией уступают требованиям президента РФ Владимира Путина об оплате газа в рублях.