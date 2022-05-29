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Bloomberg заявил о готовности Евросоюза к уступкам Путину

Юлия Курганова
В мире
Bloomberg заявил о готовности Евросоюза к уступкам Путину
Фото: shutterstock

Страны Европейского союза вслед за Венгрией уступают требованиям президента РФ Владимира Путина об оплате газа в рублях. Об этом написали в материале для журнала Bloomberg обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли.

Они считают, что стремление европейских стран «наказать» Россию за специальную операцию на Украине не идет дальше риторики. Так, они отказываются нанести удар «по больному месту» — энергетической отрасли.

— Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях, — отметили обозреватели.

По их мнению, в ЕС наметился раскол между его западными и восточными членами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с российским президентом и условий, которые должен будет принять Киев в рамках будущего мирного договора. Кроме того, журналисты обратили внимание на затягивание переговоров о введении эмбарго на поставки нефти из РФ.

— Дипломаты и официальные лица все больше разочаровываются в связи с тем, что у ЕС, вероятно, кончаются возможности нанести болезненный экономический удар по России, — сказано в статье.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил в разговоре с «Вечерней Москвой», к чему приведет запрет Европы на российскую нефть. По его словам, Европа не решается ввести эмбарго против российской нефти, но даже если ограничения введут, то они начнут работать только с 2023 года.

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