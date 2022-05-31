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Корчевников призвал россиян забыть Милохина, Моргенштерна и Собчак

Егор Провоторов
Общество
Корчевников призвал россиян забыть Милохина, Моргенштерна и Собчак
Борис Корчевников / Фото: youtube.com

Ведущий телепередачи «Судьба человека» и гендиректор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников призвал россиян забыть о «таблоидном мусоре». Объектами его нападок стали журналистка Ксения Собчак, признанный иноагентом в России рэпер Моргенштерн и тикток-блогер Даня Милохин.

Звезда сериала «Кадетства» считает, что этих представителей шоубизнеса забыли все жители России. На своем канале в Telegram он обрадовался этому факту и призвал не давать вспомнить об этих знаменитостях. Он назвал вышеуказанных звезд «таблоидным мусором, проповедающим тупиковый культ себя и своих хотелок».

Известный телеведущий кроме того призвал вместо этого «хлама с перьями» вспомнить о национальной русской идеи, которая сформулирована в 10 божьих заповедях. Корчевников подчеркнул, что видит возрождение и сохранение российской культуры именно в поиске бога.

В начале февраля гендиректор телеканала «Спас» рассказал о своих проблемах со здоровьем. Причиной тому, по словам актера и телеведущего, стал детский менингит.

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