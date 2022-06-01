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Брак Константина Меладзе и Веры Брежневой может распасться из-за политики

Егор Провоторов
Общество
Брак Константина Меладзе и Веры Брежневой может распасться из-за политики
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Супружеские отношения продюсера Константина Меладзе и исполнительницы Веры Брежневой находятся на пороге разрыва. Знаменитости могут развестись из-за различных мнений относительно ситуации на Украине.

Певица постоянно высказывается против российской специальной военной операции в своих социальных сетях. Брежнева даже устраивалась на работу волонтером и распределяла гуманитарную помощь для украинских беженцев на одном из складов.

Одновременно с этим Меладзе выбрал политику молчания вокруг ситуации. Продюсер и его родственники имеют бизнес на территории России, а скандальные высказывания могли бы повлечь за собой существенные финансовые потери. Мнение Брежневой влияет на лояльность к продюсеру со стороны россиян, отечественного бизнеса и политиков, пишет ФАН.

Пока неясно, как политическая обстановка вокруг повлияет на ситуацию внутри семьи звезд. Брежнева находится в Италии и скучает по коллегам-волонтерам из Польши. Где находится сейчас ее муж, не сообщается.

Накануне исполнительница показала мужчину, с которым проводила время на складе в Польше

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