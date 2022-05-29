Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Это Саша»: Брежнева показала мужчину, с которым проводила время на складе в Польше

Евгений Белоусов
Общество
«Это Саша»: Брежнева показала мужчину, с которым проводила время на складе в Польше
Фото: YouTube / FAMETIME TV

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева недавно покинула Польшу, где трудилась на складе гуманитарной помощи. Об этом певица рассказала в своих социальных сетях.

Брежнева рассказывала, что на складе не хватает мужских рук. Но между тем представители сильной половины человечества рядом с певицей все же трудились. Певица показала своих коллег. В том числе и молодого человека по имени Александр, передает «Телепрограмма».

«Это Саша»: Брежнева показала мужчину, с которым проводила время на складе в Польше Фото: Вера Брежнева / соцсети

— Наша гуманитарная цель дарит нам энтузиазм. А улыбаясь друг другу каждый день, мы дарим теплые эмоции, — рассказала она.

В начале мая сообщалось, что артисты, покинувшие Россию или выразившие несогласие с действиями российских властей, планируют дать концерты в Турции. Так, на сценах курортов выступят музыканты Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Ани Лорак. Имена звезд уже якобы напечатали на афишах летних концертов в Турции.

Певец Александр Фадеев, известный как Данко, резко высказался в адрес украинских звезд, которые стали популярными в России и именно здесь заработали огромные состояния. Артист отметил, что певица Светлана Лобода получила свое богатство незаслуженно. Артист отметил, что она «ничего сама не сделала».

Социальные сети Польша Вера Брежнева
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте