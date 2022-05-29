«Это Саша»: Брежнева показала мужчину, с которым проводила время на складе в Польше

Фото: YouTube / FAMETIME TV

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева недавно покинула Польшу, где трудилась на складе гуманитарной помощи. Об этом певица рассказала в своих социальных сетях.

Брежнева рассказывала, что на складе не хватает мужских рук. Но между тем представители сильной половины человечества рядом с певицей все же трудились. Певица показала своих коллег. В том числе и молодого человека по имени Александр, передает «Телепрограмма».

Фото: Вера Брежнева / соцсети

— Наша гуманитарная цель дарит нам энтузиазм. А улыбаясь друг другу каждый день, мы дарим теплые эмоции, — рассказала она.

В начале мая сообщалось, что артисты, покинувшие Россию или выразившие несогласие с действиями российских властей, планируют дать концерты в Турции. Так, на сценах курортов выступят музыканты Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Ани Лорак. Имена звезд уже якобы напечатали на афишах летних концертов в Турции.

Певец Александр Фадеев, известный как Данко, резко высказался в адрес украинских звезд, которые стали популярными в России и именно здесь заработали огромные состояния. Артист отметил, что певица Светлана Лобода получила свое богатство незаслуженно. Артист отметил, что она «ничего сама не сделала».